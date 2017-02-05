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〈中部〉元宵照古井 富寮里彩繪鼓仔燈

2017-02-05

〔記者佟振國／草屯報導〕元宵節將至，南投縣草屯富寮社區昨發放傳統「鼓仔燈」，不僅邀居民彩繪，還要在十一日元宵節當晚一起提傳統燈籠照古井，體驗火燒燈籠愈燒愈旺的傳統習俗。

為延續元宵提燈籠傳統，草屯鎮富寮社區已連續十年邀請居民做傳統紙燈籠，有別以著重聲光、造型的現代化電動燈籠，社區的元宵活動更具有古早味。

富寮社區協會理事長江鈴莉表示，今年選擇古式紙紮燈讓家長帶孩子透過彩繪參與，讓小朋友了解東方民俗節慶的文化意義。地方文史工作者陳國大也指出，傳統燈籠最大的特色就是環保，多運用生活現有素材製作，可以是竹編糊紙、銅罐或竹筒，甚至農作物也能變成燈籠，可以將白蘿蔔、南瓜等鏤空做成「鼓仔燈」後再放置蠟燭，讓燭火去燒，燒出旺盛運勢。

社區將在十一日元宵節當晚七時舉辦提燈籠活動，號召居民提古燈照古井遊巷弄，提供五百個「鼓仔燈」給民眾，送完為止。

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  • 草屯鎮富寮社區居民彩繪鼓仔燈，為即將到來的元宵節提燈籠做準備。（記者佟振國攝）

    草屯鎮富寮社區居民彩繪鼓仔燈，為即將到來的元宵節提燈籠做準備。（記者佟振國攝）

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