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〈北部〉傳藝中心人力緊 研擬每週三休園

2017-02-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心每週三休園？園區經營單位全聯善美的文化藝術基金會證實，因應一例一休衝擊，的確有此腹案，元宵節過後再討論；傳藝中心回應說，全聯應提出配套方案送審，例休涉及合約內容變更，短期內不會上路。

93年委外迄今 僅颱風天、除夕休園

「傳藝週三例休？」國立傳統藝術中心是文化部附屬機構，民國九十三年起委外經營，統一蘭陽藝文公司承接十二年期間，除了颱風天及除夕休園，其他時間照常營運，全聯善美的文化藝術基金會去年接手後整修園區，上個月二十一日重新開園，開幕前，全聯與傳藝中心召開工作協調會，拋出週三定期休園震撼彈，但未獲採納。

休假新制排班問題 提案增例休日

善美的文化藝術基金會執行長室主任林怡君說，一例一休造成傳藝中心人力吃緊，基金會正職員工五十多人，園區七十五個店家也有人員排班問題，選定週三休園，考量當天遊客數較少，也可趁此空檔作設備保養維修。

林怡君說，善美的基金會彙整員工、駐園店家意見，擬定每週例休的新措施，全案還在討論階段，元宵節過後，會利用營運管理小組會報，向傳藝中心提案協商，共同評估週三公休的可行性。

傳藝中心：涉及合約變更 短期內不會上路

傳藝中心表示，營運合約明定每年營運日不得少於三百六十天，週三公休於法不合，若要變更營運時間，全聯必須提出財務報表、配套措施等資料送交審查，因牽涉到遊客權益，中心將依法處理。

遊客林小姐說，傳藝中心十多年來幾乎全年無休，如果新增例休日，對遊客而言帶來若干不便，也有人認為，店家可透過休園解決員工排班，降低經營成本。

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  • 宜蘭縣國立傳統藝術中心每週三休園？園區經營單位全聯善美的文化藝術基金會表示，還在討論階段。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣國立傳統藝術中心每週三休園？園區經營單位全聯善美的文化藝術基金會表示，還在討論階段。（記者江志雄攝）

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