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〈台北都會〉搭客運返鄉2尖峰 台北轉運站部分路線站外下客

2017-01-23

〔記者陳紜甄／台北報導〕農曆春節將屆，台北轉運站與市府轉運站屆時將湧入大量返鄉人潮。公共運輸處表示，一月廿六日小年夜下午五點至晚間九點，與一月廿七日除夕早上九點至下午兩點，為民眾搭乘客運返鄉的高峰時段。

為了提升客運疏運效率，公運處將於一月廿六日下午三點至晚間十點、一月廿七日早上九點至下午三點、一月卅一日與二月一日，早上十點至晚間十點，針對台北轉運站部分路線實施站外下客。

公運處表示，和欣與阿羅哈客運會於台北車站西三門停靠下客，國光客運以南路線在台北車站東三門停靠下客，統聯與豐原客運則維持站內下客。

公運處提醒，台北西站拆遷後，國光客運以南路線，移至台北轉運站，「民眾記得不要跑錯地方。」

為舒緩轉運站人流，首都客運於一月廿八日至二月一日，增闢「松山車站─市府轉運站─羅東轉運站」路線，每日共六班次。松山車站發車時間為早上八點、九點與十點；羅東轉運站則為下午五點、六點與晚間七點。

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  • 公共運輸處表示，一月廿六日小年夜下午五點至晚間九點，與一月廿七日除夕早上九點至下午兩點，為民眾搭乘客運返鄉的高峰時段。（資料照，記者郭逸攝）

    公共運輸處表示，一月廿六日小年夜下午五點至晚間九點，與一月廿七日除夕早上九點至下午兩點，為民眾搭乘客運返鄉的高峰時段。（資料照，記者郭逸攝）

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