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〈中部〉清境高山景觀步道 估3月開放

2017-01-23

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能完工，應於三月開放，未來考慮委外經營。

網路不斷轉傳的清境高山景觀步道空拍照，網友都在問「過年能走了嗎？」縣長林明溱昨日由縣府觀光處長王源鍾等人陪同現勘。

王源鍾表示，過去台十四甲線清境國民賓館到青青草原段，經常出現人車爭道的驚險景象，為提供更安全的旅遊，兼顧友善的自然環境，縣府從前年開始建設清境高架景觀步道系統，第一期工程款四九五○萬元，將在二月底完工。

新步道採用隱匿式的高架設計，全長一．二公里，寬二．五公尺，可讓人車分流，步道延伸至樹林之間，遊客走在海拔一千八百到一千九百公尺的「高架空中步道」，沿途可看到樹冠層生態，且遠眺合歡群峰、奇萊北峰、奇萊主峰、北峰及中央山脈等高山美景。

縣長林明溱在踏勘過後表示，該步道不只美麗，且是無障礙步道，讓輪椅和手推娃娃車都可上步道，而依工程進度，二月底會完工，應該會在三月開放。縣府將公開徵求命名。

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  • 清境高山景觀步道，還有一段未做好。（南投縣府提供）

    清境高山景觀步道，還有一段未做好。（南投縣府提供）

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清境高山景觀步道 估3月開放

南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能…

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