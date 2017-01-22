〈台北都會〉觀光巴士標錯售票時間 民眾空等

2017-01-22

〔記者張凱翔／台北報導〕北市觀光列車甫上路就出包！昨有民眾抱怨，北市觀光巴士通車第四天，昨還推出「市長通車送大禮」活動，購買四小時票券享有「兩人同行一人免費」優惠，每日限量六六六組，但活動官網寫明售票時間是上午八點至晚間十點，民眾準時八點出現在售票口卻撲空，苦等卅分鐘，讓她在寒風中苦等。

對此，柯文哲昨出席勸募活動時受訪，老神在在地說，新政剛上路有錯就改，如果明年還出包，那就是市府的錯了。至於載客量，觀光巴士營運團隊發言人張家銘表示，系統還在統計當中，預計週一會有初步的數字出爐。

北市雙層觀光巴士路線分為紅線、藍線兩種，紅線為東西向繞行台北車站至信義區，藍線為南北向從台北車站出發至故宮博物院，分四小時票、日間票、夜間票、單日票、雙日票五個票種。北市觀傳局推出「市長通車送大禮」活動促銷，只要在一月廿一日至廿六日購買三百元的四小時票，就能享有「兩人同行一人免費」優惠。

上午九點才開賣 官網卻標八點

但昨活動開始首日就被民眾投訴，官網寫明售票時間是上午八點開始，自己準時到場搶票沒想到卻撲空、售票亭空無一人，等了卅分鐘都不見人影後只能離去。

觀傳局科長陳雅慧坦言，負責網站的廠商打錯時間，正確應是上午九點才開賣，網站訊息已經更正。張家銘表示，請撲空的民眾主動向團隊聯繫，團隊會以郵寄或面交的方式發二張二日票做補償。