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〈南部〉年初一迎小英 車城大陣仗掃街

2017-01-21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天是國家清潔週，屏縣府環保局及車城鄉公所在福安宮前展開大清掃，由於小英總統大年初一將到福安宮發新年紅包，鄉民更加賣力打掃，希望給總統及遊客們乾淨的好印象。

恆春半島是南部農曆年走春的首選，屏縣環保局長魯台營及車城鄉長張春桂，一早率領數百名車城鄉親，從福安宮出發，沿著周邊道路及各社區展開清潔。

縣府人員透露，小英總統原訂大年初一中午在枋山楓港老家，發放上任後第一個新年紅包，因為擔心楓港地區街道狹小擁擠，影響周邊往返台東及墾丁交通，最後決定初一上午十一時，在車城福安宮發紅包。

「清潔週與小英總統到訪無關。」魯台營強調，首度在車城舉辦國家清潔週活動，是早就擬定好日期，巧合碰上總統春節將到訪，希望呈現屏東最乾淨的一面，讓外界留下好印象。

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  • 數百名車城民眾從福安宮出發，展開掃街清潔，要給年初一來發紅包的小英總統好印象。（記者蔡宗憲攝）

    數百名車城民眾從福安宮出發，展開掃街清潔，要給年初一來發紅包的小英總統好印象。（記者蔡宗憲攝）

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