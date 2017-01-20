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〈中部〉生意擺一邊 餐廳招待自閉兒圍爐

2017-01-20

〔記者陳建志、張軒哲／台中報導〕在大里區經營海鮮蒸塔的年輕老闆廖倉德，從小經常看到從事海鮮買賣的父母，將新鮮魚貨分送給弱勢機構，出社會後也傳承父母的善心，參與公益。因農曆春節將至，昨中午特別停業，邀請卅多位台中市自閉症教育協進會肯納夢工場院生和工作人員，一起到餐廳享用海鮮塔；大里區長周崇琦昨也帶著替代役男幫獨居長輩打掃，讓長輩有乾淨的環境過新年。

大里双象海鮮蒸塔老闆廖倉德說，經營餐廳後，常送新鮮魚貨到育幼院，得知肯納夢工場的大朋友平時未必有機會一起到餐廳用餐，特別在過年前邀請他們到餐廳圍爐嘗鮮。

自閉症教育協進會總幹事黃鈺婷表示，接到邀約覺得很難得，在肯納夢工場工作的廿四位大朋友得知後更是期待，還有人說要特別穿漂亮的衣服出席，昨天大家都很開心享用豐富的海鮮大餐，謝謝廖老闆讓大家有一個很溫馨的圍爐，以及到公共場所體驗的機會。

大里公所替代役男 幫獨老大掃除

而為了讓獨居長輩能有乾淨的環境過新年，大里區長周崇琦、社會課長李開文昨帶著替代役男，前往獨居長輩家中打掃環境。周崇琦說，列冊的獨居長輩有一二九位，平常有志工送餐、關懷，特別在過年前帶著替代役男從事社會服務。

大甲警分局泰安派出所所長張智賢，昨也會同后里區公館里辦公室、社區發展協會、公館慈濟宮等單位，辦理「寒冬送暖」活動，邀請公館里長馮詠淮與副所長張永昇等人，發送紅包及白米、沙拉油、雞蛋給弱勢家庭。

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  • 大里双象海鮮蒸塔老闆廖倉德（右二），今天邀請台中市自閉症教育協進會肯納夢工廠院生和工作人員到餐廳用餐。（記者陳建志攝）

    大里双象海鮮蒸塔老闆廖倉德（右二），今天邀請台中市自閉症教育協進會肯納夢工廠院生和工作人員到餐廳用餐。（記者陳建志攝）

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