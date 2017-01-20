〈中部〉生意擺一邊 餐廳招待自閉兒圍爐

2017-01-20

〔記者陳建志、張軒哲／台中報導〕在大里區經營海鮮蒸塔的年輕老闆廖倉德，從小經常看到從事海鮮買賣的父母，將新鮮魚貨分送給弱勢機構，出社會後也傳承父母的善心，參與公益。因農曆春節將至，昨中午特別停業，邀請卅多位台中市自閉症教育協進會肯納夢工場院生和工作人員，一起到餐廳享用海鮮塔；大里區長周崇琦昨也帶著替代役男幫獨居長輩打掃，讓長輩有乾淨的環境過新年。

大里双象海鮮蒸塔老闆廖倉德說，經營餐廳後，常送新鮮魚貨到育幼院，得知肯納夢工場的大朋友平時未必有機會一起到餐廳用餐，特別在過年前邀請他們到餐廳圍爐嘗鮮。

自閉症教育協進會總幹事黃鈺婷表示，接到邀約覺得很難得，在肯納夢工場工作的廿四位大朋友得知後更是期待，還有人說要特別穿漂亮的衣服出席，昨天大家都很開心享用豐富的海鮮大餐，謝謝廖老闆讓大家有一個很溫馨的圍爐，以及到公共場所體驗的機會。

大里公所替代役男 幫獨老大掃除

而為了讓獨居長輩能有乾淨的環境過新年，大里區長周崇琦、社會課長李開文昨帶著替代役男，前往獨居長輩家中打掃環境。周崇琦說，列冊的獨居長輩有一二九位，平常有志工送餐、關懷，特別在過年前帶著替代役男從事社會服務。

大甲警分局泰安派出所所長張智賢，昨也會同后里區公館里辦公室、社區發展協會、公館慈濟宮等單位，辦理「寒冬送暖」活動，邀請公館里長馮詠淮與副所長張永昇等人，發送紅包及白米、沙拉油、雞蛋給弱勢家庭。