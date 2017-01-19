〈南部〉《健身反傷身？》 古都馬拉松 自救會促避開空污高峰
〔記者蔡文居／台南報導〕「健身」馬拉松變「傷身」馬拉松？台南市政府主辦的第十一屆台南古都國際馬拉松，將於今年三月五日清晨登場。台南市空污防護自救會昨天提出警示，指三月是台南每年空污的高峰期，「屆時健身馬拉松變傷身馬拉」，要求市府應該改期。
體育處：今年已提前到三月五日
體育處則表示，古都馬拉松今年已邁入第十一屆，每年都在三月舉行，當初大家對舉辦日期也討論了很久，也有考慮到空污的問題，同時又要避免與其他的馬拉松賽事撞期，及農曆年節及清明節假期，才決定在三月舉行，如延後到四月又太熱。最後考慮到二月底、三月初的空氣品質比三月中旬還好，因此今年特別提前到三月五日舉辦，未來會再做檢討，但最根本解決之道，還是解決空污問題。
南市空污自救會表示，馬拉松如在三月舉行，屆時成千上萬人開始大口急促呼吸，吸入的空氣量是平時步行的十倍以上，也就是會比平常吸入十倍以上的一級致癌物PM2.5（ＷＨＯ認定的第一級致癌物細懸浮微粒），若以今年三月，台南空品監測站的PM2.5濃度平均值約四十五（毫克／立方公尺）為基準，參加馬拉松活動的朋友，每小時將吸入約二百毫克（○．二公克）的PM2.5進入肺部。
自救會表示，原本提倡健身美意的馬拉松，在政府與民眾缺乏公衛知識與危機意識下，選在不安全的時間舉行，讓參加民眾吸入更多有毒氣體，必須即刻更改計畫，重新檢討在中南部嚴重空污尚未根本解決之前，調整活動舉辦日期，並藉此活動日期更新，向熱愛馬拉松的朋友宣導空污管制與防護的觀念知識。
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