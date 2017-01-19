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〈北部〉南庄康濟吊橋步道 破損如廢墟

2017-01-19

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉康濟吊橋遭地方人士怒批一旁步道如廢墟，公園雜草叢生，抨擊相關單位未善盡定期維護之責，衝擊地方發展觀光。南庄鄉公所觀光事業課表示，步道為水利署二河局施設，當初沒移交維管。鄉長賴盛為說，已向參山國家風景區管理處爭取經費重建。

南庄鄉長賴盛為上月廿六日就任七週年茶會說，陸續將興建遊客停車場、展演中心等多項建設，要加緊腳步推動觀光產業，帶動南庄發展，打造「慢城觀光區」，隨即遭部分民眾質疑根本紙上談兵。

民眾直指，康濟吊橋旁步道破損嚴重不堪用許久，不可能沒人知道，過年要到了，該處多處設施損壞已久，如何吸引遊客？抨擊公所連基本維護都做不到，遑論建設要做得多好。

公所觀光事業課課長吳炯毅說，步道由水利署二河局施作，當初維護權沒有移交，加上周邊部分土地屬私人，公所才無法派員進行清潔。

有居民認為，康濟吊橋公園位於公所旁，如為私人土地就不該開放，要開放公所也要設法協調，質疑如有人在此發生意外責任要誰負？尤其南庄已獲國際慢城認證，要求相關單位加速處理。

公所︰二河局未移交 爭取經費改建

賴盛為說，因沒與二河局正式移交，公所近年經費又拮据，一年前便有類似情況，也商請二河局及縣府協助修復，但始終沒下文，目前已向參山國家風景區管理處爭取經費，預計明年會將木棧道打掉改建，用水泥等較堅固材質施作，預計周邊增設展演空間，強調鄉內部分缺失會趕緊陸續改善完成。

保固期已過 二河局︰未接獲反映

二河局工務課表示，步道已有五年，保固期去年初已過，當時有到場會勘修復毀損部分，至今沒接獲任何反映破損情況，強調如有任何狀況，都會派員前往勘查，並進行修復。

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  • 一旁公園也遭批雜草叢生。（民眾提供）

    一旁公園也遭批雜草叢生。（民眾提供）

  • 康濟吊橋旁步道損壞嚴重，地方居民不滿沒人維護。（民眾提供）

    康濟吊橋旁步道損壞嚴重，地方居民不滿沒人維護。（民眾提供）

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