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〈北部〉《小檔案》桃園鐵路地下化

2017-01-19

桃園鐵路地下化的起點為新北市鳳鳴，進入桃園市直至平鎮區，全長17.9公里，沿線現有桃園、內壢、中壢3座車站，未來將增設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮5座通勤車站，較原先的高架化增設平鎮站。鐵路地下化後可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。

總經費為964.09億元，新北市鳳鳴段為62.36億元、桃園段為901.73億元；桃園段部分，自償率21.21%，中央分擔490.42億元，桃園市政府需編列229.63億元（包括用地費80.2億元、機捷延伸至中壢車站降挖費用11.1億元、非自償性經費138.33億元），自償性經費為181.68億元，則將由軌道基金融資支應。（資料來源：桃園市政府，整理：記者謝武雄）

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