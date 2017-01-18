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〈南部〉行政執行署賣自家龍柏 首拍流標

2017-01-18

無人競標 年後降價二拍

〔記者李立法／屏東報導〕行政執行署屏東分署門前兩棵樹齡約五十年的龍柏，因去年颱風侵襲倒伏，署方捨不得以廢棄物處理，以自訂底價方式公開拍賣，可惜乏人問津，將降價二拍，盼發揮老樹剩餘價值，挹注國庫。

屏東分署鎮署之寶是門前龍柏迎賓大道，近二十棵樹型優美的龍柏，平均樹齡約五十年，身價不凡，卻在去年九月受到連續颱風重創，其中兩棵倒伏斷根，難以救治，另有部份傾斜，須以竹架支撐。

分署長張雍制表示，署內首度出現高價植栽樹種枯死，處理方式無前例可循，若視為廢棄物處理，十分可惜，決定拍賣充公，雖然署內法拍經驗豐富，卻沒拍賣過整棵龍柏，盼藉此建立署內報廢植栽財產處理模式。

兩棵長約三公尺，樹徑分別約三十及二十公分的龍柏，拍賣底價各訂為四萬元及一萬二千元，於日前在屏東分署公開拍賣，結果無人競標以流標收場，將於二月初進行第二次拍賣。

樹齡半世紀 枯死價值不高

陳姓園藝業者表示，龍柏樹幹呈旋捲性，向上盤曲，如盤龍抱柱，樹質堅硬，散發香氣，可做聚寶瓶、文昌筆等雕刻藝品，木屑可磨成粉，製成檀香粉，樹齡五十年的龍柏，約有四、五十萬元身價，但枯死的樹體價值不高。

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  • 行政執行署屏東分署門前兩排龍柏樹型優美，身價不凡，其中兩棵被颱風吹倒，署方決定拍賣處理。（記者李立法攝）

    行政執行署屏東分署門前兩排龍柏樹型優美，身價不凡，其中兩棵被颱風吹倒，署方決定拍賣處理。（記者李立法攝）

  • 行政執行署屏東分署門前兩排龍柏樹型優美，身價不凡。（記者李立法攝）

    行政執行署屏東分署門前兩排龍柏樹型優美，身價不凡。（記者李立法攝）

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