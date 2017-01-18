〈南部〉3主任搶總幹事 關山激戰可期
2017-01-18
〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山鎮農會總幹事陳秋英剛退休，下屆總幹事選舉有三人競爭，分別是保險部主任邱美玲、推廣部主任楊昌隆及供銷部主任林煥發，都是農會資深幹部，地方人士分析，三人的歷練相當，須等農會代表選舉後，誰能勝出的態勢才會明朗，研判最後可能由三強鼎立，演變成兩強相爭、激戰的局面。
3人皆客家籍 都從基層做起
關山鎮是縣內客家族群最多的鄉鎮，又以務農占多數，因此，關山鎮農會雖然有客家、閩南、阿美、布農等族群，仍以客家佔多數，歷屆總幹事都是客家族群，此次登記候聘的三名人選也是客家族群，都是前後期進入農會服務迄今，由基層員工一路做到主任職位。
歷練相當 各擁人脈
而三人當中，推廣部主任楊昌隆八年前曾出馬角逐總幹事一職，因年紀尚輕敗給陳秋英，上一屆以大局為重，選擇不參選，待陳退休後捲土重來；林煥發曾任推廣股長，再轉任供銷部主任，邱美玲則長期在保險部，都有各自的人脈。
地方人士表示，關山的黨派色彩並不明顯，決戰關鍵仍是候聘者本身的人脈，及多年來與農民的互動及服務，已退休的總幹事陳秋英對三位角逐者一視同仁，並對外表明不介入三人的競爭，近來出席各種場合，也都要求三人一同參加。
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