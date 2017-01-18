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〈北部〉水尾及內厝掩埋場復育 變綠能光電公園

2017-01-18

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區水尾及內厝掩埋場封閉復育廿餘年，經市府環保局推動轉型為環保復育公園，除廣種櫻花，並設置太陽能心型廊道掩埋場復育。市長鄭文燦昨出席「心鎖櫻緣‧垃活光電」綠能光電啟動儀式，待近日完成測試運轉，將於二月六日正式對外開放。

鄭文燦表示，掩埋場土地活化有兩大目標，第一是轉型為公園綠地，第二是轉型為綠能用地。轉型為公園，可讓民眾重新體認土地的美好價值；而設置太陽光電系統，代表為掩埋場種下綠電，就像房東把房子租給房客，每年可獲得太陽能發電所得十％的回饋金，既活化土地又善用綠能，創造雙贏。

環保局長沈志修也說，市府去年底與大同公司訂約合作，預計兩年內完成掩埋場太陽光電發電系統共約四．五公頃，年發電量約四百五十萬度，年收益約兩百五十萬元。

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  • 中壢區水尾環保復育公園設置太陽能心型廊道，將於2月6日正式對外開放。（記者李容萍攝）

    中壢區水尾環保復育公園設置太陽能心型廊道，將於2月6日正式對外開放。（記者李容萍攝）

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