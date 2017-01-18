〈中部〉受理即保護 彰縣啟動老屋防拆SOP

2017-01-18

內部橫向連繫 防杜錫圭故居被拆重演

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市首任民選市長杜錫圭的故居雖已被文化局列冊追蹤，卻仍遭拆除，為了避免類似事件再度發生，彰化縣政府亡羊補牢，跨部門組專案小組，加強具保護需要而被列冊追蹤的老宅，目前已達成內部橫向連繫共識，建立起保護機制的標準作業流程（SOP）。

根據文化局的資料，列冊追蹤的老建物共十一件，在彰化市杜錫圭故居被拆後，目前只剩十件，分別是鹿港和興派出所及附屬宿舍群、芬園安山派出所、中央廣播電台鹿港分台、和美李安人墓、員林第一市場、員林郡守宿舍、員林國小校長宿舍、經濟部標準檢驗局員林分局、糖鐵南員林站、北斗日本豐里移民村大橋組指導官舍等。

文化局長陳文彬表示，杜錫圭故居被拆已是事實，文化局依法提出告訴，為了預防老屋再被拆，以及因應去年文資法新修正，他已向縣長魏明谷報告事件緣由，經縣長裁示由警察局、建設處、工務處、文化局、行政處等相關部會，共組跨局處保護老屋專案小組，加強公部門內部橫向連繫機制。

陳文彬指出，在杜錫圭故居被拆事件中，當事人雖有申請路權，但就文化局立場，路權不等於可允許拆除老屋；公務機關假日休假，為避免老房在假日被拆，與公文用印相關的行政處，也在跨部會小組成員中。

民眾提報老屋 相關資料一併送各局處

去年文資法修正前，文化局受理民眾或團體提出保護老屋進行文化資產保存申請，文化局依法定程序審查後，予以列冊，並建立基礎資料；文資法修正後，只要提報人提報具保護需要的文化資產，包括老屋在內，文化局完成法定程序審查後就需列冊追蹤。

有鑑於杜宅事件在列冊追蹤中，屋主卻搶在送審議大會審議前提早拆除，顯然了解相關法令漏洞。文化局表示，為了防範類似事件發生，今後從受理民眾提報老建物保存開始，即啟動跨部會保護作為，相關資料一併送各局處室，作為受理審核民眾申請拆除執照、建照、路權等備查參考。