〈南部〉全力備貨 傳統市場迎接採買潮
2017-01-17
〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕南市傳統市場名攤多，乾貨、生鮮種類繁多，因應春節年貨採買，業者全力備貨，要讓民眾歡喜過好年。
南市經濟發展局昨邀業者推廣傳統市場年貨，南北乾貨、海產、肉類、蔬果、熟食等，應有盡有，還有服飾店幫忙打理門面，歡頭喜面迎新春。
文華公有零售市場內阿鴻的店已有卅年歷史，販售多元商品，豬肉、蔬菜、火鍋料等應有盡有，肉品是一早現宰後再急速冷凍；另如蘿蔔葉、芝麻葉或泰國、越南專屬的蔬果等，因應各消費族群需求。
佳里中山公有零售市場亞琪的店專營韓、港、台各式服飾，為了回饋客戶，將推出買就送精美小禮物。中山公有零售市場銘哥虱目魚專賣店已有四十餘年歷史，第二代接手，每天產地直送鹹水虱目魚，如有土味，絕對退貨不賣，為消費者健康把關。
另，仁德區公所整合地方特色主辦的年貨市集，本週六即將登場，除了必買的圍爐菜、伴手禮、眷村美食等之外，轄內各國中小及社團也一起才藝展演，還有燈籠、花卉的造景，喜氣洋溢，邀請民眾吃喝玩樂，金雞迎春。
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