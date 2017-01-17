〈南部〉增23支違規照相桿 市府︰還未通電
2017-01-17
預計五、六月才啟用
〔記者黃良傑／高雄報導〕網路瘋傳高市增設廿三支違規照相桿，網友批市府搶錢，市府強調並非搶錢，但增設違規照相桿是真的，不過，雖於今年一月前完成建構，但還未通電啟動，預計五、六月才會啟用，不過，舊機或故障機也會拆撤。
新增設廿三支違規照相桿地點如下：中山四路和中安路口、中山四路與金福路口、中山四路與鎮海路口、中山三路和凱旋路口（前鎮區）；中山四路和大業北路、高鳳路76~82號（小港區）；民族一路與十全一路口、民族路和建工路、明誠一路280號（三民區）。
國泰二路與南京路口、鳳頂路與過埤路口（鳳山區）；中華一路與大順一路口、中華一路及美術北三路口（鼓山區）；中山南路47號前、環球路18號旁（路竹區）；水管路和澄觀路口、鳳仁路183線（仁武區）；以及湖內區和平路和東方路口、楠梓區高楠公路及德民路口、左營區大中二路與華夏路口、鳥松區松藝路段、大社區中山路521-9號。
市府表示，新增廿三支違規照相桿，約一半數量可同步取締闖紅燈、超速，讓違規車輛無所遁形，但並非政府搶錢，而是道安會報上由交通局、警察局等單位針對車禍肇事地點討論，並加速汰換類比式測速照相桿。
交通大隊指出，新增或汰換違規照相桿地點，由交通局會同警方現場勘查，以車禍肇事頻繁熱區優先架設，立意是要降低肇事率，並減少A1（立即死亡）的車禍發生，絕非以搶錢為目的。
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