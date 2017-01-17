〈南部〉玉井區總幹事三雄爭霸 濃濃煙硝味

2017-01-17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕玉井、新市、新化、善化、南化等區農會的總幹事都出現競爭激烈情形，幾乎都是兩派相爭，有些態勢已明朗，但也有看似平靜，其實暗潮洶湧。

玉井區農會的總幹事選舉最熱鬧，有三人登記，分別是會務部、信用部的職員莊文洲與陳楷杰，以及現任的黃澄清。

表面上雖然是三雄鼎立，但已五連霸的黃澄清與莊文洲屬同一陣線，其實是兩派相爭，從代表的參選人數爆炸，就能嗅出戰局的煙硝味。

黃澄清之前因李全教案已備受關注，連任之路雖有「績優總幹事」等傑出表現的加持，但最終仍得通過理事會聘任這一關，地方盛傳民意代表也加入運作，讓這場選舉更引人矚目。

新市區農會總幹事兩強相爭，現任的李朝塘將屆齡退休，由女兒李美樺接棒角逐，另一位登記參選的是陳坤宗，現職為市府消防局第四救災救護大隊長，是頗為特別的對戰組合。

李美樺是大學助理教授，有經營管理的專長，加上父親是現任總幹事的優勢，頗被看好，而陳坤宗投身消防工作二十五年，地方人脈也不錯，雙方各自努力，爭取支持。

新化區農會三巨頭鬧分裂，總幹事林麗文爭取連任，另一方推供銷部代理主任陳榮賢出馬，其實兩人四年前已對決過，再度「狹路相逢」，地方高度關注，尤其多達六十九人登記參選代表，戰況之激烈，可以想見。

善化區農會總幹事之爭，現任的洪錦秀爭取三連霸，反對派由供銷部職員楊雨欽出馬挑戰，四十五席的代表中，僅兩個里是同額，相當競爭，顯見戰火將從最基層延燒起。

一般認為洪錦秀任內表現穩健，勝算較高，她強調會沉著應戰，對自己有信心，但楊雨欽的實力也不能小覷，選情仍待觀察。

至於南化區農會，現任總幹事黃連定將屆齡退休，北寮超市店長溫進添、推廣部主任何建德都有登記，但兩人屬同一陣營，選情相對單純。