〈台北都會〉二手參考書 兩圖書館設交流平台
2017-01-17
〔記者張安蕎／新北報導〕市立圖書館永和分館與民權分館成立「二手參考書、考試用書交流平台」，呼籲民眾於年終大掃除時，將用不到的參考書跟考試用書捐出，幫助有需要的人，延續書的生命，為環保盡一份心力。
參加普考一般行政類科上榜的黃同學表示，家中滿櫃的參考用書，考完試後已用不到，丟棄又十分可惜，能有平台捐出這些書籍，很有意義，希望自己辛勤記載的筆記跟重點，可以幫助到需要的考生。
廖小姐也指出，她經常到永和分館挑選可用的參考書，架上琳琅滿目的考試相關書籍，不但可以省下買書費用，還可以汲取考取者整理的重點，對自己助益很大。
永和分館主任江燕鳳說，對弱勢家庭來說，購買書籍是不小的負擔，「二手參考書、考試用書交流平台」扮演著圖書中繼站的角色，歡迎民眾將家中不再使用的參考書、教科書、工具書等捐出，不僅讓資源再利用，也能解決弱勢孩童資源不足的問題。
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