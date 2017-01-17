〈北部〉平鎮台66橋下空間 打造運動場
2017-01-17
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區台六十六線快速道路橋下的多功能運動休閒設施工程，昨天落成啟用，橋下空間增設成人體健區、兒童遊憩區、籃球場、溜冰場等，讓居民有更多的休閒運動空間。
市長鄭文燦昨主持啟用典禮時表示，市轄的國道二號橋下空間已全線活化，台六十六線、台六十一線的橋下空間活化是市府施政重點，活化橋下空間設置里民活動中心、停車場、小型慢跑步道等，既不影響交通與橋墩、梁柱的安全，也能避免橋下空間成為治安死角。
台六十六線平鎮段位於快速道路、新光路口旁，市府斥資六百萬元設置成人體健區、兒童遊憩區、籃球場、溜冰場等，方便居民運動；還將清潔隊部從平鎮區公所旁移至橋下空間，讓清潔隊員有更多辦公空間，垃圾車也改為停駐橋下，遠離市區，全面提升平鎮區的整體市容。
鄭文燦表示，台六十六線銜接國道三號的工程已經定案，目前正進行工程設計與環評作業，預估總工程費四十億元，可有效紓解國道三號大溪交流道壅塞狀況，對平鎮區民是一大福音。
他表示，台鐵地下化工程也會增設平鎮車站，加上平鎮國民運動中心即將開工，老街溪、新街溪都在整治中，會讓平鎮區民對於生活品質提升「很有感」。
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