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〈北部〉特教生進賣場 實習就業當服務員

2017-01-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二十一歲的小翔患有中度智能障礙，原本害怕與人群接觸、擔心突發狀況發生，但是經過宜蘭特教學校和家樂福宜蘭店合作的實習計畫，小翔現在已經是獨當一面的「推車手」，協助把推車整理、歸位，還會親切的跟顧客說聲「謝謝你！」

身心障礙人士往往在社會上難以尋覓工作機會，國立宜蘭特殊教育學校三年前開始與大賣場家樂福宜蘭店合作，讓學生在就學時期就有機會進入職場實習，三年的合作成果，已經二十一歲患有中度智能障礙的小翔及十九歲罹患自閉症的阿光，兩名畢業生陸續正式上工。

走進賣場停車場與入口，可以看見小翔推著推車忙碌的背影，從一○三年學校和家樂福首度合作時，他就開始學習推車手的工作，畢業後更無縫接軌，直接進入賣場工作，將實習所學，真正應用在職場上。

「不辛苦，努力做。」小翔說，工作的時候，就只想著要完成任務，不會覺得很累。家樂福安全課課長李明信表示，從小翔剛進來實習時，他就一步一步帶著他學習推車整理的工作，其實這樣的孩子只是需要多一點時間學習，做事的拚勁完全不輸其他同事，還要特別叮囑要休息一下，小翔才會記得喘口氣。

賣場麵包區則傳來陣陣的叫賣聲，「一包八十九元喔。」阿光穿戴起圍裙，一邊製作牛奶棒麵包，一邊幫客人包裝、招呼大家，很難想像他竟然是自閉症的孩子，面對客人侃侃而談、俐落的手腳擦拭器具、包裝，阿光甚至還擁有烘焙丙級證照。

他說，本來就很喜歡做土司，也很開心可以在這邊上班，謝謝同事的包容和協助。

店長林美玲則表示，動作慢不是問題，提供學習機會才是最重要的。

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  • 國立宜蘭特殊教育學校3年前開始與家樂福宜蘭店合作，順利讓兩名畢業生陸續正式上工。 （記者簡惠茹攝）

    國立宜蘭特殊教育學校3年前開始與家樂福宜蘭店合作，順利讓兩名畢業生陸續正式上工。 （記者簡惠茹攝）

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標題：〈北部〉特教生進賣場 實習就業當服務員


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