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〈南部〉超商邀請圍爐 84歲杜阿嬤高歌助興

2017-01-14

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣一粒麥子基金會與統一超商昨天中午邀請六名尼伯特受災的弱勢長輩提前圍爐共餐，搬出十道精選年菜讓長輩品嘗，最高齡的八十四歲魯凱族杜阿嬤，用餐前一時興起，拿起麥克風高歌兩首，為活動助興。

一粒麥子基金會台東中心主任潘政憲表示，統一超商與基金會合辦年菜圍爐共餐活動已第三年，由於去年七月尼伯特颱風重創台東，許多服務的長輩都是受災戶，昨天邀請鄰近超商的六位長輩來參與。

其中有多位長輩從沒踏進超商，昨天初體驗，杜阿嬤與七十六歲的郭阿公慎重地穿上傳統服飾與會，郭阿公已第二次參加超商圍爐，他說從上次到超商用餐後，覺得環境很不錯，後來兒孫也會帶他逛超商，可以再度參與圍爐感覺很棒。

獨居的杜阿嬤每年過年都單獨度過，這次提前圍爐，和大家用餐，開心地拿起麥克風唱歌，唱到一半有感而發，想起過往的親友，不禁落淚，一旁工作人員趕忙遞上面紙，阿嬤又破涕為笑，開心吃年菜。

會後，統一超商致贈每位長輩商品卡紅包六百元，讓阿公、阿嬤直接在店內買回生活必需品，看著滿滿的各式生活用品與零食，長輩們還是挑選最實用的白米、內衣等。

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  • 一粒麥子基金會與統一超商邀請弱勢長輩提前圍爐，84歲杜阿嬤在共餐前高歌。（記者王秀亭攝）

    一粒麥子基金會與統一超商邀請弱勢長輩提前圍爐，84歲杜阿嬤在共餐前高歌。（記者王秀亭攝）

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