〈北部〉貫徹綠色有機 曾國旗獲頒神農獎
2017-01-14
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮農友曾國旗，廿年前自台北返鄉接手父親農事工作，創立「東豐」品牌，整合有機米、有機雜糧、有機肥及文旦柚等四大產業，貫徹綠色循環有機農業，今年獲頒第卅屆全國十大神農獎。
從建築設計業轉戰農業的曾國旗，過去在農務上吃了不少苦頭，尤其當面對花東極端氣候及強颱時，仍堅信氣候試煉是滋養大地的養分來源，堅持不做產量穩定的慣行農法。
曾國旗廿年來發展有機耕作，並創立「東豐」品牌，以企業化複合式經營方式，帶領花蓮區內不同族群所經營的合作社，貫徹綠色循環農業，合力活化區域資源。
他說，有機耕作雖然產量少，但要吃進肚裡的東西，就要是最安全及高品質的食物，目前已開發多元化加工產品，包括文旦果茶、黑糯米棕子及柚皮糖等，業績成長近三成，近期也積極利用小麥，發展手工啤酒及農事體驗活動，盼能引導更多年輕人返鄉務農。
花蓮農改場長范美玲說，曾國旗已成為花蓮農業種子的典範，將持續鼓勵秉持這股熱情及服務農民的初衷，繼續為花蓮農業發光發熱。
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