〈南部〉研發「智慧信箱」 高大生助郵務
2017-01-13
掛號信件即時簽收 減少成本
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大學資工系學生陳姿潔等四名正妹，開發「iMailBox」掛號信件即時簽收系統，透過專屬App，郵差可即時通知收件人，「智慧信箱」接收信件加以判讀，確認後回傳收件人，減少因錯過掛號信函，得去指定郵局領取的麻煩，本週末將於統一夢時代展出，歡迎民眾參觀。
高雄大學發表「教學卓越計畫」成果，資訊工程學系學生陳姿潔、陳姿坊、廖家汶、黃馨共同開發「iMailBox」，系統結合行動網路、遠端遙控、物聯網等技術，不僅寄、收件人皆可上網查詢進度，當郵差到達投遞地址，還可以專屬App通知收件人，經收件人點選確認同意收信，「智慧信箱」LED亮燈、引導郵差投遞，信件投入後，其感應裝置讀取信件上條碼，判讀無誤再回報收件人已送達。
陳姿潔說，利用「iMailBox」減少郵局重複投遞成本，對郵差、寄收件人也都多層保障，未來計畫將條碼改成「RFID（無線射頻識別系統）晶片」貼紙可更快速精準，且能擴大應用於宅配物流。
此外，應用數學系教授吳宗芳開發「向量棋盤桌遊」，將高中數學與圍棋遊戲相互融合，從遊戲學到向量、幾何等數學概念；校友黃逸婷自行創業「愛木記憶工坊」有成，曾獲教育部「大專畢業生創業服務計畫」百萬補助，將眷村拆除木料再利用，純手工打造出杯墊等文創商品，藉此保存歷史記憶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》就是台灣
就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…
網友回應
熱門新聞
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 男裝，義大利四天大王之戰-4：Loro Piana
- 《1死5傷》酒駕撞車 夫生日竟成妻忌日
- 燦坤幸福購 蘋果成雙省很大
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 英捷專案最後一站》薩爾瓦多與台發展多方位合作關係
- 〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- M腿揮豪狂唉呦 男星開腿納福超幽默
- 侯佩岑買鍊獻愛 關懷戰區兒童
- 六輕空污超標 2.5萬筆數據不見
- 一式成經典-4
- 三千年前就有左鎮人 菜寮化石超豐富
- 全台蜘蛛460餘種 還有15種新發現
- 為名牌搶劫 學玩命關頭 藏車搶金鍊
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 高教深耕 要翻轉資源M型化、指標量化
- HBL／南湖逆轉東山 對廖總的最高敬意
- 台大首創單孔食道癌手術 減痛又快好
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 食材用國產認證 營養午餐喊漲
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉左撇子與同性戀
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 大立光Q4毛利率飆新高 衝破7成
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 往事留聲機 勇氣
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- 設計師的偏執-2
- 《中英對照讀新聞》91-Year-Old Hospice Patient Spending Final Days Knitting Hats for Homeless in Michigan 91歲的安寧病患為密西根州遊民織帽度餘生
- 微小說 領帶
- 建港版故宮 港民批文化洗腦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai, Morales reaffirm nations’ ties
- 簡嫚書死不瞑目 睜眼變屍體
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 設計師的偏執-3
- 當富人或獅將 阿福：薪水非要因
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉研發「智慧信箱」 高大生助郵務
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分