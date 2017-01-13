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〈南部〉研發「智慧信箱」 高大生助郵務

2017-01-13

掛號信件即時簽收 減少成本

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大學資工系學生陳姿潔等四名正妹，開發「iMailBox」掛號信件即時簽收系統，透過專屬App，郵差可即時通知收件人，「智慧信箱」接收信件加以判讀，確認後回傳收件人，減少因錯過掛號信函，得去指定郵局領取的麻煩，本週末將於統一夢時代展出，歡迎民眾參觀。

高雄大學發表「教學卓越計畫」成果，資訊工程學系學生陳姿潔、陳姿坊、廖家汶、黃馨共同開發「iMailBox」，系統結合行動網路、遠端遙控、物聯網等技術，不僅寄、收件人皆可上網查詢進度，當郵差到達投遞地址，還可以專屬App通知收件人，經收件人點選確認同意收信，「智慧信箱」LED亮燈、引導郵差投遞，信件投入後，其感應裝置讀取信件上條碼，判讀無誤再回報收件人已送達。

陳姿潔說，利用「iMailBox」減少郵局重複投遞成本，對郵差、寄收件人也都多層保障，未來計畫將條碼改成「RFID（無線射頻識別系統）晶片」貼紙可更快速精準，且能擴大應用於宅配物流。

此外，應用數學系教授吳宗芳開發「向量棋盤桌遊」，將高中數學與圍棋遊戲相互融合，從遊戲學到向量、幾何等數學概念；校友黃逸婷自行創業「愛木記憶工坊」有成，曾獲教育部「大專畢業生創業服務計畫」百萬補助，將眷村拆除木料再利用，純手工打造出杯墊等文創商品，藉此保存歷史記憶。

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  • 高雄大學資工系四名正妹學生開發「imailbox掛號信件即時簽收系統」，解決收件者因錯過掛號信件，得去指定郵局領取的麻煩。（記者陳文嬋攝）

    高雄大學資工系四名正妹學生開發「imailbox掛號信件即時簽收系統」，解決收件者因錯過掛號信件，得去指定郵局領取的麻煩。（記者陳文嬋攝）

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