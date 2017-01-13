〈北部〉日治時期保險櫃 冬山徵達人開鎖
2017-01-13
轉盤日文模糊不清 沒密碼沒鎖匙
〔記者江志雄／冬山報導〕宜蘭縣冬山鄉公所有座日治時期遺留至今的保險櫃，轉盤上日文片假名模糊不清，不知密碼，又沒鎖匙，塵封數十年仍無法開啟；鄉長謝燦輝廣徵各路開鎖達人，鄉公所提供五千元獎金，協助解開這個時空膠囊，讓櫃內珍貴文件史料儘早撥雲見日。
冬山鄉公所前身冬山庄役所成立於一九二○年代，走過百年歲月後，早期文件、設備陸續流失，只留下來一個保險櫃。鐵櫃三十多年前便不曾開啟，原本置於舊公所牆角，埋在雜物堆，幾乎被遺忘，三年前新辦公廳舍落成，鄉公所搬新家，保險櫃重見天日，移往冬山故事館展示。
獎金5000元 盼解開鐵櫃內的謎團
「鐵櫃藏著什麼秘密？」保險櫃高約八十公分，由日本廠商製造，外殼雖然鏽蝕斑斑，依舊固若金湯，鄉公所曾請業者開鎖，資深鎖匠都束手無策，櫃內到底藏放啥文件，成為鄉公所亟欲解開的謎團；謝燦輝打趣地說，鐵櫃裡面就算不是放金銀珠寶，也是很珍貴的史料，希望早日開啟解密。
謝燦輝指出，冬山鄉公所保險櫃躲過二戰戰火，沒有被當成廢銅爛鐵丟棄，幸運獲得保留，見證冬山鄉發展，堪稱「鎮鄉之寶」，如果順利打開，從鐵櫃內找出關鍵性史料，將為冬山鄉政發展史貼上最後一塊拼圖，鄉公所提供五千元獎金，徵求開鎖專家助一臂之力。
宜蘭楊姓開鎖業者說，幾年前，宜蘭縣一所小學有類似的日治時期鐵櫃，邀請多名業者開鎖，由於轉盤零件生鏽，已經不能轉動，因此無功而返，被迫動用大型電鋸切開，冬山鄉公所老舊鐵櫃，採用一般開鎖程序開啟的成功機率不高，在迫不得已情況下，只能用電鋸鋸開。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
機捷反恐防暴 設影像即時回傳
桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂…
網友回應
熱門新聞
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-1
- 經典賽》洛克加入美國隊 克蕭恐不參賽
- HTC U Ultra玻璃美機 人工智慧搶市
- 全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
- 奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
- 網路簽賭 年前大掃蕩
- 強烈寒流襲日 日官方發大雪緊急宣布
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- 文大美術系教授許坤成︰國內最公正的美術競賽
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 經典賽》今加入台灣隊集訓 王勝偉︰目標28人名單
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 日本曾想借重王貞治 拉抬華國鋒知名度
- 張宇秀廚藝 餐盤襯美味
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- HBL／巨蛋磁場對了！ 謝亞軒36分撂倒南山
- 邵雨薇太寂寞 20歲就想收養小孩
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- 台積電日賺9億 去年EPS 12.89元
- 中信銀內湖購地案偵結 5人被起訴 辜仲諒全身而退
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 首次攻蛋 黃小琥直呼很癢 偕男友教堂前賞煙火 不婚頭
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 王建復揪團變臉 胡瓜看走眼
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場
- 鄭凱云秀國標舞 挨虧機器人
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- NANA爆乳玩手遊 手銬洩密
- 性侵案開庭／秦偉：很多事子虛烏有
- 台中歌劇院 淪為直銷發表會
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉日治時期保險櫃 冬山徵達人開鎖
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分