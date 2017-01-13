〈北部〉日治時期保險櫃 冬山徵達人開鎖

2017-01-13

轉盤日文模糊不清 沒密碼沒鎖匙

〔記者江志雄／冬山報導〕宜蘭縣冬山鄉公所有座日治時期遺留至今的保險櫃，轉盤上日文片假名模糊不清，不知密碼，又沒鎖匙，塵封數十年仍無法開啟；鄉長謝燦輝廣徵各路開鎖達人，鄉公所提供五千元獎金，協助解開這個時空膠囊，讓櫃內珍貴文件史料儘早撥雲見日。

冬山鄉公所前身冬山庄役所成立於一九二○年代，走過百年歲月後，早期文件、設備陸續流失，只留下來一個保險櫃。鐵櫃三十多年前便不曾開啟，原本置於舊公所牆角，埋在雜物堆，幾乎被遺忘，三年前新辦公廳舍落成，鄉公所搬新家，保險櫃重見天日，移往冬山故事館展示。

獎金5000元 盼解開鐵櫃內的謎團

「鐵櫃藏著什麼秘密？」保險櫃高約八十公分，由日本廠商製造，外殼雖然鏽蝕斑斑，依舊固若金湯，鄉公所曾請業者開鎖，資深鎖匠都束手無策，櫃內到底藏放啥文件，成為鄉公所亟欲解開的謎團；謝燦輝打趣地說，鐵櫃裡面就算不是放金銀珠寶，也是很珍貴的史料，希望早日開啟解密。

謝燦輝指出，冬山鄉公所保險櫃躲過二戰戰火，沒有被當成廢銅爛鐵丟棄，幸運獲得保留，見證冬山鄉發展，堪稱「鎮鄉之寶」，如果順利打開，從鐵櫃內找出關鍵性史料，將為冬山鄉政發展史貼上最後一塊拼圖，鄉公所提供五千元獎金，徵求開鎖專家助一臂之力。

宜蘭楊姓開鎖業者說，幾年前，宜蘭縣一所小學有類似的日治時期鐵櫃，邀請多名業者開鎖，由於轉盤零件生鏽，已經不能轉動，因此無功而返，被迫動用大型電鋸切開，冬山鄉公所老舊鐵櫃，採用一般開鎖程序開啟的成功機率不高，在迫不得已情況下，只能用電鋸鋸開。