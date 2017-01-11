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〈北部〉石門水庫梅花開 遠觀似雪近飄香

2017-01-11

已開7成 賞梅趁早

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫園區的梅樹枝頭，最近被雪白的梅花覆蓋，遠觀彷彿似雪花點綴，近看又可聞到梅花的撲鼻香，目前花況盛開大約七成。由於梅花的花期短暫，水利署北區水資源局提醒民眾賞梅要趁早，今年受暖冬影響，園區含苞中的櫻花約莫一星期後可望接力開花，農曆春節賞櫻正是時候。

北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫園區種植的梅樹約有五十棵，集中在從龍潭區入口的中線收費站附近，溪洲公園也有約十棵梅樹，目前已陸續開花，花況很好、美不勝收，遊客漫步其間，迎面而來的是梅花撲鼻香，讓人心曠神怡。

約1週後 櫻花接力

園內也種植約一百棵的櫻花，集中在南苑和溪洲公園，受暖冬影響，原本保護櫻花過冬的蠟已經溶解，預估再一星期就會陸續開花。

邱忠川說，每年農曆春節也是石門水庫的旅遊旺季，來石門水庫遊湖、踏青，徜徉在湖光山色的大自然中，讓心情適時放鬆，消除緊張的生活步調，趁著梅花、櫻花接力盛開的時節，到石門水庫遊玩正是時候。

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  • 石門水庫園區遠觀彷彿似雪花點綴，近看又可聞到梅花的撲鼻香。（記者李容萍攝）

    石門水庫園區遠觀彷彿似雪花點綴，近看又可聞到梅花的撲鼻香。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫園區的梅樹枝頭，最近被雪白的梅花覆蓋。（記者李容萍攝）

    石門水庫園區的梅樹枝頭，最近被雪白的梅花覆蓋。（記者李容萍攝）

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