〈北部〉國二何信諺 全美中學數測滿分
2017-01-10
〔記者張勳騰／苗栗報導〕二○一六美國中學數學分級能力檢測成績，全台灣約近萬名學生參加檢測，只有廿二位學生獲得廿五分的滿分，苗栗縣私立建臺中學國中部八年級學生何信諺，創下苗栗縣首位滿分。校長蔡文堂說，何信諺是數理資優生，他的數學至少已有高二的程度，也通過奧林匹亞數學的初選，正積極準備複試，希望有機會代表國家出國參賽，為國爭光。
負責台灣區承辦檢測的財團法人九九文教基金會董事長何焱銘也到建臺祝賀何信諺的優異表現，基金會也免費提供高一程度的AMC10檢測機會，期勉何信諺繼續努力，在數學領域能更深入專研。
蔡文堂指出，美國中學數學分級能力檢測，去年十一月在美國、加拿大、新加坡等廿餘國共廿萬人同步競試，全球二百人獲滿分。台灣近萬名學生參加，平均成績為十四點六分，滿分廿二人，廿分以上有九百九十一人。AMC8要考滿分不容易，四十分鐘內要完成廿五題，滿分學生多數都是各縣市名校。
何信諺說，考滿分是對自己數學實力肯定，雖然開心，但不以為滿，平時就很有計劃地練習IWYMIC（青少年國際數學邀請賽）、OMC（奧林匹亞菁英杯數學競賽）、IMO（國際數學奧林匹亞）等歷屆試題，難度更勝於AMC8的試題，所以參加檢測時很得心應手。他的目標是三月十五日的希望盃數學邀請賽，題目難度很高，很具挑戰性，對數學實力養成幫助很大。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂
不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉國二何信諺 全美中學數測滿分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分