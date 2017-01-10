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〈北部〉國二何信諺 全美中學數測滿分

2017-01-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕二○一六美國中學數學分級能力檢測成績，全台灣約近萬名學生參加檢測，只有廿二位學生獲得廿五分的滿分，苗栗縣私立建臺中學國中部八年級學生何信諺，創下苗栗縣首位滿分。校長蔡文堂說，何信諺是數理資優生，他的數學至少已有高二的程度，也通過奧林匹亞數學的初選，正積極準備複試，希望有機會代表國家出國參賽，為國爭光。

負責台灣區承辦檢測的財團法人九九文教基金會董事長何焱銘也到建臺祝賀何信諺的優異表現，基金會也免費提供高一程度的AMC10檢測機會，期勉何信諺繼續努力，在數學領域能更深入專研。

蔡文堂指出，美國中學數學分級能力檢測，去年十一月在美國、加拿大、新加坡等廿餘國共廿萬人同步競試，全球二百人獲滿分。台灣近萬名學生參加，平均成績為十四點六分，滿分廿二人，廿分以上有九百九十一人。AMC8要考滿分不容易，四十分鐘內要完成廿五題，滿分學生多數都是各縣市名校。

何信諺說，考滿分是對自己數學實力肯定，雖然開心，但不以為滿，平時就很有計劃地練習IWYMIC（青少年國際數學邀請賽）、OMC（奧林匹亞菁英杯數學競賽）、IMO（國際數學奧林匹亞）等歷屆試題，難度更勝於AMC8的試題，所以參加檢測時很得心應手。他的目標是三月十五日的希望盃數學邀請賽，題目難度很高，很具挑戰性，對數學實力養成幫助很大。

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  • 2016美國中學數學分級能力檢測成績揭曉，苗栗縣私立建臺中學國中部八年級學生何信諺（中），創下苗栗縣首位滿分。（圖：校方提供）

    2016美國中學數學分級能力檢測成績揭曉，苗栗縣私立建臺中學國中部八年級學生何信諺（中），創下苗栗縣首位滿分。（圖：校方提供）

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