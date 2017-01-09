〈北部〉八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹

2017-01-09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處雞寮，近來陸續有八隻土雞慘遭咬斷脖子，「兇殺案」頻傳，讓飼主相當心慌。經行政院農委會特有生物研究保育中心、縣府農業處協助安裝誘捕籠，成功逮到「兇嫌」，竟是隻保育類猛禽鳳頭蒼鷹，已被帶回照料，等待時機野放。

縣府農業處自然保育科說，一般人都認為只有石虎、棕簑貓或白鼻心等動物才會闖入雞寮「偷雞」，但包括猛禽，甚至一般犬貓也會。

自然保育科說，被害雞寮圍籬不高，上方也沒有覆網，野生動物可輕易入侵，他們起初研判兇手是小型食肉目哺乳類動物。農業處接獲轉報後，介入協助，才發現原來「連環土雞命案」兇手，竟是來自空中的鳳頭蒼鷹！

自然保育科人員說，這隻鳳頭蒼鷹落網原因也相當有趣，是因為爪子勾住體重比牠大十倍的土雞，結果飛不走。