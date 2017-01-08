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〈南部〉馬沙溝之寶 兩人瑞出席歲末共餐

2017-01-08

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍馬沙溝社區昨第一次舉辦歲末寒冬感恩祝福、關懷弱勢與長輩共餐活動，社區出錢出力辦餐會、義剪和義診，並贈送四十一床棉被給獨居長輩；難得的是，「馬沙溝之寶」一○八歲陳响、一○三歲人瑞吳黃清心也出席，讓社區居民更覺幸福滿滿。

馬沙溝社區募集各界愛心，首辦歲末關懷弱勢與長輩共餐活動，席開近廿桌，還有卡拉ＯＫ助興。人瑞陳响身體不錯，由媳婦周秀子陪同步行前來參加，他在一○○歲時還能騎腳踏車，後才被媳婦勸阻。

另位人瑞吳黃清心至今還能穿針引線，耳聰目明、雙手靈巧，兒子吳瑞慶說，母親還愛畫畫，她開心，全家都開心。長沙里長陳明泰說，兩位人瑞是「馬沙溝之寶」。

社區理事長謝四川說，這場歲末關懷弱勢與長輩共餐活動，感謝地方匯集愛心促成。社區顧問金清源、王興隆購買四十一床棉被送給獨居長輩，餐費也由地方募集；郭寶蓮、盧秀珠等人為長輩義剪，佳里奇美醫院也前來義診，希望長輩健康。

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  • 108歲人瑞陳响（左三）身體不錯，由媳婦周秀子（左二）陪同步行前來參加關懷餐會。（記者楊金城攝）

    108歲人瑞陳响（左三）身體不錯，由媳婦周秀子（左二）陪同步行前來參加關懷餐會。（記者楊金城攝）

  • 馬沙溝社區首辦歲末關懷弱勢與長輩共餐，人瑞吳黃清心（中）俏皮地與兒子吳瑞慶（右）比YA。（記者楊金城攝）

    馬沙溝社區首辦歲末關懷弱勢與長輩共餐，人瑞吳黃清心（中）俏皮地與兒子吳瑞慶（右）比YA。（記者楊金城攝）

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