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〈南部〉千人大掃除 年初一至初三停收垃圾

2017-01-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，民眾展開年終大掃除，市府環保局昨號召近千人，提前舉辦「國家清潔週」誓師大會，宣告春節清運計畫起跑，大年初一至初三停收垃圾，初四恢復正常垃圾清運，隨意丟棄最高可罰六千元。

值得一提，一例一休新制上路後，因高市一週只收五天垃圾，清潔隊員權益不受影響，不過因應除夕及初四正常清運垃圾，部分清潔隊員犧牲休假，加班協助市容整潔，市府將比照勞基法，給予應有加班費，以維護基本權益。

今年農曆春節連假六天，環保署將於一月廿日起，推動「國家清潔週」活動，市府環保局昨並於文化中心，提前舉辦誓師大會，由局長蔡孟裕親自主持，共有廿區清潔隊、社區志工、國中小學生等，近千人整頓環境、清除髒亂，讓住家變乾淨，更預防登革熱。

環保局表示，部分清潔隊員犧牲除夕休假，中午起加強垃圾清運，大年初一至初三停止收運垃圾，初四中午起恢復垃圾清運，依照正常清運路線，讓民眾能乾淨過好年。

清運舊家具 即起至26日登記

環保局指出，即日起至廿六日採登記制，受理民眾汰舊家具或大型廢棄物，但不包含事業廢棄物，民眾可電洽各區清潔隊登記，再依約搬至指定地點回收，避免放置路邊時間太久，進而影響市容。

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  • 環保局昨號召近千人提前響應「國家清潔週」清掃環境。（記者陳文嬋攝）

    環保局昨號召近千人提前響應「國家清潔週」清掃環境。（記者陳文嬋攝）

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