〈北部〉機捷A7站產專區 禾聯碩進駐動土

2017-01-08

標得22公頃 投資20億元

〔記者謝武雄、鄭淑婷／龜山報導〕位於龜山區、機場捷運A7站產專區的「禾聯碩公司A7廠辦新建工程」，昨天舉行動土典禮，市長鄭文燦出席表示，機場捷運A7體育大學站的產專區，占地約四十五公頃，禾聯碩標得二十二公頃，投資約二十億元，興建企業大樓及製造基地，可增加約五百個工作機會，市府將打造「樂善科技園區」。

鄭文燦指出，A7站產專區交通便利，結合桃園「亞洲．矽谷計畫」物聯網優勢，市府會開闢完善的公共設施，打造「樂善科技園區」，並規劃設置服務中心，以「單一窗口、全程服務」協助廠商申請各項執照，發展台灣產業的新亮點，期待禾聯碩成為物聯網電視的第一品牌。

他說，物聯網產業是「亞洲．矽谷計畫」的發展重心之一，未來的電視，將是納入包括安全及照護等智慧服務的物聯網電視，不但是家庭娛樂及生活的重心，也是智慧家庭的重心，「亞洲．矽谷計畫」會將物聯網電視做為示範計畫推動。

中華郵政也將進駐

市府經濟發展局表示，機場捷運A7站產專區共有四十五公頃，二十二公頃由禾聯碩標得，另外一半土地由中華郵政公司設置物流中心及行政大樓，中華郵政未來的營運重心將遷來這裡。

鄭文燦說，桃園市人口以每年約四萬人成長，目前已近二一五萬人，依目前的成長速度估算，十年內可超過台北市，成為全台人口第二大的都市，桃園市也是全台最大的產業聚落，更是新政府推動「亞洲．矽谷計畫」的重心，是發展下個世代物聯網產業的所在地。