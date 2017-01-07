〈南部〉東女「包高中」祈福 盼學測順利

2017-01-07

〔記者黃明堂／台東報導〕今年大學學測將在廿、廿一日登場，台東女中昨天舉辦「包高中」祈福儀式，高三學生獲贈「包、糕、粽」餐盒，再到天后宮拜文昌君，激發戰鬥力，求自助天助，金榜題名。

昨天下午四點，東女家長會會長謝景林準備「包子、蛋糕、粽子」餐盒分送高三學生，特別請同學按順序吃，同時心想理想學校，享用完點心後，考試均能「包高中」，同學們受領「包高中」之前，大喊「我一定要考很好」，各班也有隊呼互相激勵。

東女附近有百年老廟天后宮，主祀媽祖，也有文昌亭，校長曹學仁與謝景林帶領高三各班學生代表，到天后宮拜媽祖，再拜文昌帝君，祈求考試時能文思泉湧、行筆流暢。

校長曹學仁表示，東女辦理「包高中」感恩祈福活動行之有年，已逐漸變成學校的一個傳統，別具意義。願每個孩子能帶著滿滿的祝福，展翅高飛，金榜題名，他也勉勵學生，學測成績好壞是一回事，最重要的是人生價值。