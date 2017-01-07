〈南部〉儲春節血量 捐血送黑熊杯杯

2017-01-07

〔記者陳賢義／台東報導〕農曆春節將屆，台東捐血站與高雄捐血中心及台灣黑熊保育協會聯合舉辦「二○一七‧黑熊杯杯到你家」捐血活動，即日起只要捐血集滿三點，即可兌換一只黑熊杯；台東捐血站長江宜勳表示，希望能在過年前儲備足夠血液，滿足醫療院所病友的需求。

為募集春節血量，台東捐血站與獅子會、肢障協會和地方便當業者合作，推出捐血換便當，還動員身障機車族趴趴走打廣告，同步發起「集點送黑熊杯杯」。

江宜勳表示，台東地區每月約需一千六百袋血液，該站目前每月募血量約一千至一千一百袋，尚不足五、六百袋。

目前台東捐血站隸屬高雄捐血中心，高雄捐血中心與台東縣肢障協會合作，以身障機車改裝為廣播宣傳車協助推廣，提供一個雙向公益平台，讓肢障友有工作機會，同時協助捐血活動推動。

江宜勳說，三月底前到捐血站捐血，可索取集點卡，十二月底前集滿三點，就可兌換一只黑熊杯，只送不賣，每人限兌一只，期間還能獲精美小禮物及捐血月限定「兒童愛心號」捐血小車。