〈台北都會〉嘉禾新村隨時可拆 文資團體反彈

2017-01-05

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲選前簽署公館空軍聯勤眷村「嘉禾新村」全區保存，但上任後僅指定三棟為歷史建物，遭文資團體痛批跳票。都發局去年八月核發南區拆照，十二月核備拆除計畫，意味國防部已能隨時進場拆除。北市府過去曾考慮過用全區暫定古蹟達到全區保存，但文化局不願行使權力，坦言會有瀆職濫權疑慮；但文資團體指過去文資審議過程有瑕疵，主張嘉禾新村仍該全區暫定古蹟。

都發局長林洲民表示，所有權人依法申請市府就只能依法核發；他補充說，自己去年八月就核發南區拆照，但國防部遲至十二月才將拆除計畫送審。他表示自己已盡力說服國防部少拆幾棟；至於尚未發放拆照的北區，他說市府會想出兩全其美的方法。

國軍官員說，都發局已核定拆照，但尚未核定國軍相關單位開工，待同意後即可立即動工。

拆照發放後，嘉禾新村要全區保存只能把全區列為暫定古蹟。但文化局副局長田瑋表示，暫定古蹟較適用緊急事件下，疑似有文資價值、但尚未經過文資鑑定的情況，因此即使文化局有暫定的權力，也不能每次有人提報就行使，尤其嘉禾新村歷經五次會勘，若無新事證再要求全區暫定，反而會變成文化局瀆職濫權。

好勁稻工作室成員郁良溎則認為，當年嘉禾新村的審查程序有疑慮，表示若文化局有意願還是可以主張全區保留。他說，在市府核准拆照及無法全區暫定古蹟的情況下，就只能看國防部是否有意要拆除。