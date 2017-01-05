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〈北部〉1季36件 航空城交易仍處低檔

2017-01-05

去年第3季 價跌量略增

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城規劃多年，至今仍看不到實質發展，被外界調侃為「空」城，市府地政局統計，航空城都市計畫區去年第三季（七到九月）的土地交易有卅六件，雖比去年第二季略增八件，但仍比前年同期第三季減少四件；在土地交易金額上，去年第三季是四．四七億元，比第二季減少○．八二億元，比前年第三季更減少一．三七億元，呈現量增價跌的格局，當地房地產仍在低檔盤旋。

在每坪成交均價，去年第三季是五．九一萬元，不如去年第二季的七．三四萬元，也低於前年第三季的七．五六萬元，價格「溜滑梯」，投資人及地主叫苦連天，買方更因此繼續觀望。

地政局統計，都市計畫農業區土地，去年第三季每坪成交均價四．七四萬元，與去年第二季相當，但比前年第三季五．四萬元下跌○．六六萬元、跌幅十二．二％；在非都市計畫內的農牧用地，去年第三季每坪成交均價六．八五萬元，較去年第二季七．二一萬元下跌○．三六萬元，跌幅五％，與前年第三季每坪八．○四萬元相比，更下跌一．一九萬元、跌幅十四．八％。

觀察一○二年第一季到一○五年第三季，這十五季期間的成交量變化，一○二年第一季的七七五件最高，之後就一路下滑，在一○二年、一○三年還能維持一五三件以上，但到了一○四年第一季就大幅降到五十六件，直到一○五年第三季，成交量僅有廿八件至五十六件之間；至於成交金額也有類似情況，一○二年到一○三年間，成交金額從二○二．四四億元逐季下降到卅二億元，從一○四年第一季後，成交金額急速萎縮，之後在四．四七億元到十一．四八億元之間盤旋。

不到熱銷時5％ 金額僅2.2％

根據地政局資料，去年第三季成交量雖比去年第二季略增，但成交件數只有一○二年第一季的四．六％，成交金額也只有一○二年第一季的二．二％，顯示航空城地區的土地交易，無論在件數、成交金額都在低檔。

地政局表示，航空城都市計畫至今仍不明朗，再加上經濟景氣不佳、房地合一稅制等影響，導致交易量大減，因交易量較少，平均單價易受個案影響，比較不具參考性。

另外，台灣房屋智庫經理江怡慧分析說，航空城交易量低，除了整體大環境造成，主因是近期投資性需求明顯減少，再加上地主認為航空城計畫屬於國家級的重要建設，仍看好後續發展前景，期待程度甚高，所以不願降價求售，但買家認為要多久才有起色卻很難說，因此想趁低價買進，導致買賣雙方「想賣高價VS.想買低價」無法創造成交契機，這是交易量無法衝高的最大原因。

江怡慧表示，去年下半年願意出來看地的買家已經變多，比上半年約增加一成，目前就是價格屬於低檔盤整的格局，才導致有些地主以「少賺的心態讓價」以及地主為了提高配地的權值而進場購地，才出現第三季交易量略增的情況。

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  • 大園地區農地還可見到航空城銷售看板，只是成交件數與金額仍屬低檔盤旋。（記者謝武雄攝）

    大園地區農地還可見到航空城銷售看板，只是成交件數與金額仍屬低檔盤旋。（記者謝武雄攝）

  • 102年第1季至105年第3季航空城特定區整體土地交易件數統計圖

    102年第1季至105年第3季航空城特定區整體土地交易件數統計圖

  • 102年第1季至105年第3季航空城特定區整體土地交易總金額統計圖

    102年第1季至105年第3季航空城特定區整體土地交易總金額統計圖

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