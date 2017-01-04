〈南部〉《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億

2017-01-04

財政不如其他5都

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市雖升格直轄市，但攸關未來發展的「財政收支劃分法」仍未經立法院三讀通過，南市基本財政結構狀況比不上其他五都，因此採取緊縮預算規模因應，主計處統計，一○○年度至一○六年度預算規模，較改制升格前每年減少約七十至九十億元，但撙節經費後，其中以市款挹注治水經費九十五．七億元排第一。

自有財源少 撙節經費

主計處指出，南市自有財源比率偏低，基本財政結構狀況不佳，在面臨歲入自有財源不足、巨額負債必須償還，各年度總預算的籌編非常困難，因此緊縮因應，預算執行方面，各年度機關單位的預算扣除必要項目後，皆列入專案控管，並依輕重緩急在實際需要時以專案申請動支，平均每年節省約七億餘元。

此外，積極推動節流計畫，一○○年度至一○五年度，主計處估計總節流效益廿三億餘元，平均每年三．八三億餘元，並將撙節經費優先用在市民迫切需求，做為挹注治水預算與新興重大建設財源。

主計處表示，一○○年度至一○六年度以市款編列新興重大計畫，包括編列治水經費九十五．七億元、道路闢建六十四．五億元、市區鐵路地下化工程配合款卅四．二億元、路平專案廿五．四億、六十五歲以上市民全口假牙補助廿．五億元、補助就讀公私立幼兒園幼兒教保券廿二．八億元等。

主計處指出，南市以文化立市，文化支出佔總預算比率逐年增加，一○六年度五．三％，相較於一○○年度一．七％，已大幅成長，其中包含美術館興建工程六．五七億元、圖書館總館新建工程四．三五億元、亞太國際棒球訓練中心興建計畫四．三五億元，及菜寮化石文化園區改建工程一．五六億元。

主計處說，一○四年度歲入歲出更有廿．八億元的決算賸餘，這是原台南縣市自八十八年度下半年及八十九年度適用修正預算法以來至縣市合併後，十六年來首次歲入歲出由短絀轉為賸餘，自有財源比率亦由九十九年度四十八．六四％、提升至一○四年度七十．七％，逐年上升趨勢亦說明市府並未因合併而擴大歲出預算。