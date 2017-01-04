〈北部〉避免過年鬧血荒 「楊梅吳尊」邀挽袖

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕為免農曆春節期間鬧血荒，台灣血液基金會將農曆年前一個月訂為「捐血月」，市府衛生局與台灣血液基金會及國際同濟會台灣總會等團體昨天在府前廣場發起捐血，邀請有「楊梅吳尊」之稱的人氣消防員陳柏翰代言，號召市民挽袖捐血。

衛生局長蔡紫君表示，農曆春節前後民眾捐血的意願似乎較低，但過年期間仍有傷病患需要血液輸用，希望帶領大家一同捐血；代言的陳柏翰率先捐血，希望起帶頭作用，吸引年輕人加入捐血行列。

新竹捐血中心主任林敏昌指出，桃竹苗地區每日用血需求約為八百五十袋，且至少要達七天庫存量才安全，目前血庫總庫存量約可使用七．九天，但Ａ型血只有六天庫存量，希望民眾熱血協助。

他表示，農曆春節前，各處捐血服務都不休息，只要前往活動地點捐血，並加入「愛捐血」LINE官方帳號，就送觸控螢幕專用擦拭布；兩人同行捐血後上傳臉書，也有小禮物一份，詳情可洽詢新竹捐血中心官網。