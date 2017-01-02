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〈台北都會〉海天一線 八斗子車站美景勾人

2017-01-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕上星期啟用的八斗子車站，海天一線的美景造成轟動，昨天一早在潮境公園參加完元旦升旗典禮的民眾，紛紛前往「朝聖」，蔚藍海岸在緩緩升起的旭日照耀下，光彩奪目，民眾邊拍照邊發出驚嘆，感動直呼：「好像明信片上的畫面！」

八斗子站依山傍海、海天一色，可遠眺太平洋濱海及遠處九份山城風光，有「北台灣的多良」美譽，台鐵斥資千萬重建月台設施與景觀平台，使深澳線從海科館站延長至八斗子站，上月廿八日正式通車，位於基隆市與新北市瑞芳交界，也是全台第一座跨縣市車站。

昨天一早不少遊客迫不及待在八斗子站迎接今年第一道曙光，除了讚嘆山海風光，初昇旭日與流雲美景，更讓民眾驚嘆連連。

由於人潮洶湧，八斗子站周邊停車格一位難求，基隆市長林右昌說，市府跟海科館正計畫在八斗子站設置人工平台，與對面的停車場銜接，提供更多停車格。

遊客還可到海科館學習海洋知識，中午到深澳漁港品嚐美味海鮮後，順著台二線濱海公路，到蝙蝠洞、陰陽海、南雅奇岩、黃金瀑布及九份等景點一遊。

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  • 八斗子站可遠眺太平洋濱海及遠處九份山城風光，有「北台灣的多良」美譽。（記者林欣漢攝）

    八斗子站可遠眺太平洋濱海及遠處九份山城風光，有「北台灣的多良」美譽。（記者林欣漢攝）

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