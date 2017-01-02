〈台北都會〉福隆迎曙光 靈鷲山聽「鐘聲」幸福
2017-01-02
〔記者林欣漢／新北報導〕福隆迎元旦曙光今年邁入第九年，吸引逾萬人參與，雖然太陽直到近八時才露臉，仍不減民眾熱情，洪姓民眾說，往年東北角跨年都很冷、還下雨，今年是最溫暖的一次。
昨天凌晨四點展開活動，藝人吳昊恩、安歆澐、盧學叡接棒開唱，台下觀眾瘋狂尖叫，無奈天公不作美，曙光躲在烏雲中，上午近八時才從荖蘭山頭背後探頭，撫慰一萬多名等待人潮。
觀光局與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在現場舉辦祈福音樂會，靈鷲山懇慧法師帶領民眾體驗一分鐘禪，舉行「暮鼓晨鐘」許九願儀式，敲出今年「鐘」生幸福；立委黃國昌也與觀光局長周永暉一同切下台灣造型糕餅，祈求新的一年福星「糕」照、觀光產業「糕」朋滿座。
每回大型活動結束，總留下大量垃圾，昨天迎曙光後，主辦單位特別在鹽寮河濱公園安排淨灘活動，連續三年來福隆迎曙光的黃俊峰說，公民參與幫政府省預算，等於幫民眾省荷包，很有意義。
風管處長方正光表示，東北角的地理位置優越，有最多看日出的私房景點，包括龍洞、靈鷲山、四角窟、三貂角燈塔、宜蘭頭城外澳、草嶺古道、萊萊地質區、南方澳觀景台等，每處都各具特色。
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