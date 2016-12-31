〈北部〉明年有線電視月費 竹縣570、竹市540元

2016-12-31

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣、市先後完成明年有線電視費率審議，都維持今年的價位。新竹縣北視有線電視每戶每月基本頻道收視費五百七十元；新竹市振道有線電視每月則是五百四十元，並另外推出五百六十元、五百八十元兩種加值套餐。

新竹縣政府說，有線廣播電視系統費率審查會議考量北視客戶服務與節目品質、寬頻建置等層面後，決議維持每月收視費五百七十元。

會中也決議，請北視提供有線電視用戶預繳優惠，季繳每月優惠五元、半年繳每月優惠十元、年繳每月優惠二十元。

縣府說，目前國家通訊傳播委員會的法規或相關辦法尚未通過立法院審議，因此沒有法源依據強制系統業者提出分組付費方案。未來相關法規通過後，將要求北視提出，讓收視戶收看電視頻道與付費更有彈性。

新竹市政府昨天公告，振道有線電視明年每月每戶基本頻道收視費用五百四十元，並另推出五百六十元、五百八十元兩種加值套餐供選擇。

新竹振道應對社會處登記有案的第一、二款低收入戶，免收基本頻道收視費用；第三款低收入戶及設立有案社福團體，提供基本頻道收視費用半價。

新竹振道也應提供月繳、雙月繳、季繳、半年繳、年繳等繳費方式供訂戶選擇，季繳每月優惠五元、半年繳每月優惠十元、年繳每月優惠二十元。

新竹振道應自明年一月一日起，繼續免費借用新竹市各家戶每戶兩台數位機上盒，且安裝第二台電視免收有線電視分機裝機費。