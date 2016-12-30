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〈台北都會〉老農漁民健檢 骨質疏鬆比例偏高

2016-12-30

聯醫：原因仍需進一步分析

〔記者何玉華／新北報導〕新北市老年農、漁民健康檢查，今年首度增加骨質疏鬆項目，檢查結果發現，骨質疏鬆異常的比例是各項檢查之冠，心血管風險也高居前幾名，新北市立聯合醫院護理長張意珊指出，長輩骨質疏鬆異常比例偏高的原因仍需進一步分析，但提醒養成戶外運動習慣，接受陽光照射有助活化維生素Ｄ與骨骼結合，減緩骨質疏鬆風險。

新北市辦理「老年農漁民健康檢查」，針對年滿五十歲以上農、漁民，每兩年健康檢查一次，檢查項目除一般健檢項目外，還包括心血管疾病及肺部疾病，一○四年再增加骨質疏鬆檢查；今年度共有四七五一人參加，首次引用的「 低劑量肺部電腦斷層掃描」，也協助十餘名農、 漁民早期發現不良病灶，及早治療。

健檢委託新北市聯合醫院辦理，總計一二七場次、檢查四七五一人，健檢結果異常項目前幾名分別為骨質密度、血脂高、體脂高、肺功能、腰圍及血壓過高等，已通知健檢異常者接受進一步的檢查及治療；院方也由個案管理師提供個案運動復健指導及電話關懷追蹤服務。

聯醫護理長張意珊表示，受檢者分佈在各區，有依山、也有傍海，造成骨質疏鬆的原因需要進一步分析，但提醒長輩要養成戶外運動的習慣，透過陽光照射活化維生素Ｄ，有助骨骼健康，並多攝取牛奶、小魚乾等高鈣食物，調整有危害的不良習慣等，並注意日常飲食控制，減油、 減鹽、減糖，降低新陳代謝相關疾病發生機會。

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  • 新北市老年農、漁民健康檢查結果發現，骨質疏鬆異常比例居冠，心血管風險也高居前幾名。（農業局提供）

    新北市老年農、漁民健康檢查結果發現，骨質疏鬆異常比例居冠，心血管風險也高居前幾名。（農業局提供）

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