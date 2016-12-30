〈北部〉竹北市圖改建 暫遷福德里

2016-12-30

元月9日起閉舊館

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市立圖書館明年將就地改建，一○六年元月九日起閉館，暫先搬到新建的福德里民活動中心；新活動中心融合教育和在地環境，外觀設計活潑的樹木造型，十分吸睛，經裝修及搬遷作業，市圖新館預定明年四月十五日開張營運。

明年4月15日開張

竹北市立圖書館說，因應閉館、搬遷，即日起到一○六年元月八日，借書數上限改為十五本；還書日期展延到一○六年五月二日； 即日起還書，請盡量在明年四月十五日新館開張後還書， 如果想提早還，三月一日後請在新館的還書箱還書。

新建的福德里民活動中心位在市中心的福德街三十號，竹北市公所說，中心是在公園用地上以多目標使用興建，以設立兒童圖書館為構想，希望讓兒童進入故事繪本裡，而館旁的伯公廟沒有大樹，因此將外牆打造為大榕樹造型，融入在地特色，也象徵「十年樹木、百年樹人」！

中心的一、二樓規劃為行政辦公室、藏書室、兒童室等空間，三樓則提供里民活動；等行政大樓改建完成，圖書館預計一○八年再遷回一、二樓，但福德里空間仍繼續提供圖書閱覽。

市公所說，現有圖書館二樓為民眾活動中心，但建物老舊有安全疑慮，公所準備斥資逾兩億元，就地改建為地上七樓、地下一樓的多功能行政大樓，提供市公所、代表會、圖書館、調解會、竹義和新社兩里共用里民活動中心使用。目前正在規劃設計，預定明年中旬動工，工期約兩年。