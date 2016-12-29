〈南部〉東大生秀成果 與特教生彩繪校舍

2016-12-29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學數位媒體與文教產業學系學習成果轉化為實際效果，以特教學校地板、牆面為作品媒介，不只美化，還成了身心障礙孩子的遊戲及學習空間。

主題為「愛設計、Fun感官」的東大數媒系成果發表昨天在特教學校舉行，身心障礙小朋友們有的圍聚貼近彩色牆面，聽大姐姐們有獎徵答，有的在樹下的木棧平台，跳著彩色數字，大學生們以自身的藝術才能，為這群特殊孩子們開創好玩又具教育性的藝術園地。

設計的區域為四面牆、三面地板以及一座涼亭，利用水管、竹竿、樂器、油漆、超輕土、木板等材料，完成海洋風、田園風、池塘風、以及道路風格等不同的主題。

大學生有的創意來自特教學生的作品，使用東特學生們的作品，有的參與刷油漆、製作小零件等過程。

特教學校校長劉明松說，大學生幫大忙，不只融入新的設計，活化校園角落，也挽救既有建築設計；例如樓梯間的外牆原本有四層樓高的橫條，在校務評鑑時，委員認為可能被孩子攀爬產生危險，建議拆除地板以上三公尺的部分，若拆除，整體設計感盡失，幸好有東大學生的作品貼擋，解除危險。