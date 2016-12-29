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〈台北都會〉國道三號樹林交流道 預計春節前通車

2016-12-29

〔記者賴筱桐、張安蕎／新北報導〕新北市樹林、柑園及三峽台北大學地區人口數約八．二萬人，過去行駛福爾摩沙高速公路（國道三號）主要利用三鶯及土城交流道進出，每逢尖峰時段交通壅塞，民眾苦不堪言，經地方爭取闢建樹林交流道，預計農曆春節前開放通車。

北大特區、柑園一帶民眾 進出國道省15分鐘

北大特區及柑園一帶民眾，改走樹林交流道，相較於以往走三鶯及土城交流道進出，將可縮短十五至二十分鐘車程。市長朱立倫表示，樹林交流道將可改善土城、樹林與三峽地區交通，要求交通局、警察局與區公所協調配套措施，讓交通動線更順暢。

交通局綜合規劃科長林碧芬指出，以往三鶯交流道須負荷三峽老街、鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街及北大特區車流，尖峰時段三峽復興路幹道壅塞。國道高速公路局利用已撤除的樹林收費站腹地增設樹林交流道，去年二月動工，其中北入匝道的臨時便道去年十一月開放通行，明年一月北入與南出匝道全面通車後，估計三鶯交流道每天可減少一萬三千餘輛次。

國道高速公路局拓建工程處八德工務所主任方水連表示，樹林交流道本月二十二日通過履勘，昨天交通局在佳園路三段九十九巷出口裝設兩支號誌燈，預計本週併同周邊交通號誌及引導設施安排複勘作業，若確認沒問題，將呈報高公局，與市府協調裁定通車日期，希望春節前啟用。

交通局規劃路型調整、公車、號誌配合措施

交通局配套措施包括調整三峽區學府路路型，佳園路北向車道增加兩公尺機車專用道，佳園路南向從兩線車道變更為三線車道，佳園路三段九十九巷及一○一巷配合樹林交流道通車，同步改為配對單行道，並設定號誌連鎖，公車九一七、九二二、九四○調整部分路線及班次。

三峽區南園里長趙松齡說，目前北入匝道臨時便道早上通勤時段每天都塞車，預計南出匝道晚上尖峰時段可能壅塞，且佳園路三段九十九巷路幅不寬，出匝道車輛一多，恐出現回堵現象，盼相關單位注意，適時調整交通動線。

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  • 佳園路三段九十九巷為樹林交流道南下匝道出口。（記者張安蕎攝）

    佳園路三段九十九巷為樹林交流道南下匝道出口。（記者張安蕎攝）

  • 佳園路三段一○一巷為樹林交流道北上匝道入口。（記者張安蕎攝）

    佳園路三段一○一巷為樹林交流道北上匝道入口。（記者張安蕎攝）

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