〈北部〉就職七週年 傅崐萁誓言掃除地方垃圾

2016-12-27

強調未來任期一定做好做滿

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁就職七週年，昨早率領各局處首長及民眾在花蓮市六期重劃區掃街，強調未來二年任期一定「做好、做滿」，還誓言「掃除地方垃圾」，讓人民過得更安康；面對媒體提問「垃圾」之意，傅崐萁笑而不答，只顧埋頭將垃圾掃進畚箕。

花蓮縣長傅崐萁廿五日「任期過半」，因官司纏身是否主動請辭，近月受到各界關注，昨早出席「就職七週年典禮」時，表態會把任期「做滿」，讓請辭傳言不攻自破。

傅崐萁致詞時表示，上任七年來，解決負債、積極建設，不計榮辱勇敢面對過去魚肉鄉民的地方土霸，不讓他們有所得逞，即使有心人天天投遞黑函抹黑，仍在日日謠言中走到今天，強調未來將會持續努力、不容勒索，並訴諸法律，讓縣府同仁免於生活在恐懼中。

傅崐萁說，縣府七年來開源節流，並在自償性投資及努力建設下，將一百九十億債務清償了近一半，預計明年財政就能達到收支平衡、縮小反差，導正過去的財政缺口。

他表示，在未來的二年任期中，將「做好、做滿」，並預期蘇花改陸續通車後，所成長的觀光人口，進行海濱路拓寬工程，及建設福德段、四維段東西線新都心計劃；還提及二零一八年日出香榭大道將可完工，「有房有地」的青年住宅專案，也能順利交到年輕人手中，讓他們安心成家。

傅崐萁會後拿起掃把與花蓮民眾走上街頭清淨家園，誓言「掃除地方垃圾」，直指著地上要將垃圾掃起來、清乾淨，花蓮人民才能過得更安康；據一旁幕僚透露，此舉頗有要將地方惡霸力量掃除之意。