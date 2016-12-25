〈台北都會〉世界盃機器人足球賽 淡大奪4金1銀

2016-12-25

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大學電機系組成機器人研究團隊，日前到北京參加「第廿一屆二○一六FIRA （Federation of International Robot-soccer Association）世界盃機器人足球賽」，共獲得四金一銀三銅好成績；且在「中型視覺全自主足球機器人組（RoboSot）」︱「足球賽（Soccer Game）」、「人形機器人組（HuroCup）」︱「全能賽（All Round）」皆獲冠軍，對於研究團隊來說是莫大鼓舞。

淡江大學電機系教授翁慶昌、助理教授李世安和博士後研究員劉智誠率領學生組成團隊，憑藉沉著應對、穩中求穩，在賽事中拿到好成績。

「中型視覺全自主足球機器人組（RoboSot）」講求影像系統、硬體設計和電路設計等技術，讓機器人增加持球和射門能力；在「人形機器人組（HuroCup）」競賽中，機器人需完成舉重、爬牆、負重爬坡、馬拉松、聯合足球賽及機器人救援賽等十個項目，考驗機器人整體性能。