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〈中部〉弘光科大餐旅生 為二林喜樂院義煮

2016-12-25

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕弘光科技大學國際餐旅青年學習社結合校內其他表演社團成員，昨日前往彰化二林喜樂保育院，為六百多名院生與家長們籌備一場歡樂的聖誕餐會，讓平日辛苦的院生與家長們飽胃又暖心；芳苑民權國小則貫徹「華德福」實驗精神，學習傳統技藝「紅龜粿」，歡度佳節。彰化師範大學發揮創意，運用學生族最愛的塑膠布桌墊，化身耶誕樹，充滿文青風。

弘光科大餐旅管理系教授吳鬆溓表示，聽到喜樂阿嬤的召喚，所以在耶誕節前夕，特別帶領學生抱持感恩的心情，將所學分享給需要幫助的人，這次是第四次來喜樂保育院協助義煮活動，也是最盛大一次，因為要準備六二○人份的耶誕大餐，事前預備工作遠比之前繁複，但只要想到能夠帶給喜樂孩子們滿滿的歡喜及關愛，就能讓團隊擁有足夠的動力去完成這一件事。

華德福實驗學校民權國小也在耶誕節前夕特別舉辦「冬季慶典暨感恩祈福」活動，超過百位學生與家長們擠進偏鄉小校，他們沒有準備大餐與禮物，而是在社區阿嬤的指導下，動手又壓又揉一起體驗做紅龜粿的樂趣，以辦喜事的方式，歡度不一樣的聖誕節。

彰化師範大學每年都會佈置耶誕樹，今年由美術系學生施仲益負責設計，他將桌墊裁切後，作為具有透明感的聖誕樹，並用LED燈來展現光影變化，不少民眾到彰師大發現是學生時代用的桌墊，都大呼「太強了」。

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  • 弘光科技大學國際餐旅青年學習社，到二林喜樂保育院義煮聖誕大餐。（記者陳冠備攝）

    弘光科技大學國際餐旅青年學習社，到二林喜樂保育院義煮聖誕大餐。（記者陳冠備攝）

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