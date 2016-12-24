〈中部〉花博校園大使 孫子涵、林葦萍、黃郁雯獲選
2016-12-24
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府為提升學生族群對「台中世界花博」的關注，舉辦「花博校園大使徵選」，台北大學孫子涵、旭光高中林葦萍、中台科技大學黃郁雯分獲前三名。市長林佳龍廿三日頒發獎牌，並期盼他們用活潑、有創意的方式行銷台中花博。
市府新聞局舉辦「花博校園大使徵選」，吸引一四六名學子報名，經過十三萬人投票，孫子涵、林葦萍、黃郁雯分獲前三名。他們除可獲得高額獎金外，也成為花博校園大使，為花博拍攝一系列的宣傳照，並有機會參與二○一八台中世界花博相關活動。
新聞局廿三日舉行「花博校園大使徵選」成果發表會，邀請孫子涵、林葦萍、黃郁雯出席各展其才，並接受林佳龍頒獎。綽號「北大林志穎」的孫子涵，在記者會上秀舞技，獲得滿堂彩。他說，將全心了解花博的規劃，透過擅長的舞蹈，向世人宣告台中之美。
年僅十五歲的林葦萍，是這次徵選年紀最小的參賽者。她表示，父親是花農，從小耳濡目染，培養了她對花卉的喜愛，此次活動獲得三萬元獎學金，將捐給伊甸基金會與流浪動物團體；黃郁雯擁有清秀亮麗外表，她表示希望將沉浸花海的喜悅與幸福傳遞給全世界。
林佳龍說，二○一八世界花博的場館已經陸續興建，下階段就是活動行銷，期盼三位大使展現年輕人的活力創意，讓花博更多采多姿，也希望更多志工參與，在花博盛會當中找到屬於自己的角色，共同行銷花博。
林佳龍還稱讚三位大使都具備明星條件，希望透過他們的宣傳，提升年輕人對花博的關注，也號召更多同學一同參與。
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