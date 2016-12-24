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〈南部〉【第三屆台灣動畫盃】台、日10短片競賽 觀眾掌聲定輸贏

2016-12-24

〔記者楊金城／鹽水報導〕第三屆台灣動畫盃昨天在鹽水永成戲院登場，台、日十部動畫短片捉對ＰＫ放映，觀眾用掌聲來為動畫打分數，最後對戰才由台灣隊的《虎爺》勝出，以五戰三勝，台灣隊連三屆獲勝。

動畫盃最初源於日本，由日本動畫競賽影展組織主辦，競賽培育了許多國際知名的動畫新秀導演如新海誠（Shinkai Makoto），台灣動畫盃則是二○一四年由未來電影日團隊引進，為日本唯一認證，近年在台灣成功創下空前口碑。

台灣未來影像發展協會會長林瑋倫表示，「作為一個動畫比賽，希望帶來的是創意能量的交換，營造出一個創作者與觀眾，創作者彼此之間，國際與國際之間更多的交流與激盪的平台。」

台灣未來影像發展協會、未來電影日、有樂創意設計合辦第三屆台灣動畫盃，由日本、台灣各選出今年度五部傑出的動畫短片進行一對一的ＰＫ放映，現場放映後，以觀眾的「掌聲」大小轉換為分數，並加總現場評審的票數決定勝負。

日本代表隊有《殭屍入門》多田文彥、《強盜株式會社》高尾圭、《東京大宇宙》宮內貴広、《伏尼契》Waboku、《沒問題。》石井章詠等五部片。

面對傳統超級動畫大國的日本，台灣隊也不遜色，由金馬獎最佳動畫短片，徐國峰導演的《缺乏名字的場所》、ＩＳＣＡ大阪國際學生影展金獎，邱國維導演的《THEY》、ＫＴ科藝金獎，潘瑩導演的《虎爺》，橫掃今年台灣各大影展、張世楷導演的《試煉》和黃耀邦導演的《切西瓜》出戰。

比賽吸引許多喜愛動畫的戲迷來到現場，用掌聲為台灣動畫加油。林瑋倫說，為推廣動畫教育，參賽影片將展開全台的巡迴放映，歡迎申請放映。

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  • 台灣動畫盃昨天在鹽水永成戲院登場，台、日十部動畫短片捉對PK放映。（記者楊金城攝）

    台灣動畫盃昨天在鹽水永成戲院登場，台、日十部動畫短片捉對PK放映。（記者楊金城攝）

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