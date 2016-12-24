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〈台北都會〉勞檢九千四百家公司 僅靠52人

2016-12-24

議員促市府增加員額

〔記者郭逸／台北報導〕一例一休法案通過，勞工每七天有一天為休息日、 一天為例假日，但許多勞工深恐雇主規避休息日出勤須付給工資的規定，呼籲政府加強勞檢。北市議員何志偉表示，北市今年勞檢目標九千四百家公司，卻只有五十二位勞檢員，負擔近萬家公司的勞檢、裁處業務，勞動條件差，市府應增員，以防勞檢成效打折。

北市勞動檢查處長江明志表示，目前中央編制勞檢員的公務員員額為十三人，北市已全數爭取，增額空間不大；他也提到，勞動部編列補助，供地方政府約聘勞檢員，確實可思考爭取擴充員額，增加勞檢效率。

勞動檢查處稱可考慮

立法院上週三讀通過一例一休法案，勞工未來每七天就要有一天休息日、一天例假日，休息日原則上必須放假，但雇主徵得勞工同意，即可要求勞工上班，並發給加倍工資；但許多勞工團體擔憂雇主拒發工資，勞工權益依然受損，政府應加強勞檢。

勞動部統計，北市勞檢預計查察九千四百家公司，截至今年十月三十一日，共查七五六六家公司，稽查率達八成，許多業者及勞工也感受北市的勞檢比過往積極，屬北市較有感的政策。

何志偉調閱資料發現，北市目前有五十二名勞檢員，三十五人外出檢查，七人在辦公室處理裁處業務，十人受訓中，若以北市今年預計勞檢場次九千四百場計算，每位勞檢員每年須負責近兩百場勞檢，還要處理裁罰等業務，勞檢成效可能打折，市府應思考增加派員，勞檢員的勞動環境有待加強。

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  • 北市今年勞檢目標九千四百家公司，卻只有五十二位勞檢員。圖為勞檢處大樓。（資料照／北市議員王鴻薇提供）

    北市今年勞檢目標九千四百家公司，卻只有五十二位勞檢員。圖為勞檢處大樓。（資料照／北市議員王鴻薇提供）

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