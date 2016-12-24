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〈北部〉鄭文燦籲對岸 勿把觀光客當籌碼

2016-12-24

〔記者張菁雅／台中報導〕藍營八縣市首長頻頻出招，組團赴中國行銷觀光及農產品，對於民進黨執政縣市的中客人數減少，桃園市長鄭文燦昨天在台中市受訪表示，中國把觀光客當成籌碼，只會引起台灣社會的反感，呼籲對岸調整；台中市長林佳龍也說，旅遊很難劃分縣市或藍綠，強行劃分的結果，損失的是旅客。

鄭文燦表示，中國觀光客來台灣是想看到最完整的台灣，把觀光客當籌碼、把觀光政治化，這只會引起台灣社會的反感，台灣對中客的態度友善，對岸應該要在最短的時間內調整。

鄭文燦說，台灣歡迎中國觀光客，希望建立中客友善的觀光環境，讓中客認識台灣多元豐富的文化，這才是以觀光促進兩岸交流、拉近兩岸人民感情，如果讓中客背著政治包袱和框架來台灣，對雙方交流沒有好處。

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  • 桃園市長鄭文燦（右）表示，中國把觀光客當成籌碼，只會引起台灣社會的反感。（記者張菁雅攝）

    桃園市長鄭文燦（右）表示，中國把觀光客當成籌碼，只會引起台灣社會的反感。（記者張菁雅攝）

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